Заполнение категорий и продуктов на WebAsyst

Интернет магазин мебели на движке WebAsyst. Нужен контент-менеджер для заполнения категорий и продуктов. Обязательно с опытом работы на этом движке. Знание HTML, внимательность и грамотность.

Девушка.

Задача: пустые категории заполнить продуктами. Добавить фотографии, описание и цены.

Работы много.

Местонахождение исполнителя Украина.

Оплата сдельная, по договоренности,можно ежедневно, после одобрения отчета по проделанной работе. Оплачивать желательно на карту Приватбанка.