Продвижение в соц. сетях

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок220 просмотров

Нужен человек,который знает как продвигать бренд в соц.сетях. Общаться и пополнять страницы в соц. сетях(знает как это делается)+повышать узнавемость и тд.

14 лет назад
Libertyalina
Алина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров