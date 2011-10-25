Наполнение сайта-каталога магазинов

Требуется выполнить не пыльную работенку по наполнению сайта информацией (описание в одно предложение, адрес, телефон, режим работы, кредиты, транспорт, сайт и т.п. + вставка Якарты с адресом объекта). Информация берется из открытых источников, т.е., например, нужно заполнить категорию "Магазины обуви", идем в соответсвующий регион Яндекса, набираем "магазины обуви" и либо с сайтов самих магазинов, либо с сайтов-справочников собираем инфу и постим ее на сайт (WordPress). И то и другое занимает совсем немного времени.

Оплачивать готов $0,5 за один "магазин".