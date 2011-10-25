Наполнение сайта-каталога магазинов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок231 просмотр

Требуется выполнить не пыльную работенку по наполнению сайта информацией (описание в одно предложение, адрес, телефон, режим работы, кредиты, транспорт, сайт и т.п. + вставка Якарты с адресом объекта). Информация берется из открытых источников, т.е., например, нужно заполнить категорию "Магазины обуви", идем в соответсвующий регион Яндекса, набираем "магазины обуви" и либо с сайтов самих магазинов, либо с сайтов-справочников собираем инфу и постим ее на сайт (WordPress). И то и другое занимает совсем немного времени.

Оплачивать готов $0,5 за один "магазин".

WordPress
14 лет назад
Ausweis
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andreykluv
Серов 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

andreykluv
Серов 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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