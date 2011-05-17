andreykluv

Серов andreykluv

 
34 годаРоссия/Киров
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Услуги контенщика.

Цена от 10р в среднем за позицию.

Знаком с комп. тематикой, эл. техники, мебели, одежды и т.д.

До 300-600 позиций в неделю.

Работал в Joomla, Drupal, Bitrix, ну и сам. админка не проблема.

Наполняю интернет-магазины,сайты или прайс-листы товарами.

JoomlaDrupalБитрикс
Отзывы заказчиков
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$85
10 баллов
12 лет назад
Копипаст. Наполнение интернет-магазина
Все выполнено согласно договоренности, благодарю!
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Добавление объектов в каталог lesstroy.net
Андрей очень оперативный, внимательный, корректный исполнитель. Ставлю высшую оценку по профилю наполнения проектов контентом. Продолжу сотрудничество сам и рекомендую к сотрудничеству Вам )
Задание было дано четко и понятно. Своевременная оплата даже несколько выше стандартной.
Ответный отзыв
katalina-g
Екатерина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Перенос описаний товаров со старого сайта на новый
Спасибо за работу! все выполнено четко, как и договаривались
Выполнил задание - получил деньги.
Ответный отзыв