andreykluv

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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
12 лет назад
Все выполнено согласно договоренности, благодарю!
$100
10 баллов
13 лет назад
Андрей очень оперативный, внимательный, корректный исполнитель. Ставлю высшую оценку по профилю наполнения проектов контентом. Продолжу сотрудничество сам и рекомендую к сотрудничеству Вам )
Ответный отзыв
Задание было дано четко и понятно. Своевременная оплата даже несколько выше стандартной.
$15
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу! все выполнено четко, как и договаривались
Ответный отзыв
Выполнил задание - получил деньги.