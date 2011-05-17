andreykluv

Услуги контенщика.

Цена от 10р в среднем за позицию.

Знаком с комп. тематикой, эл. техники, мебели, одежды и т.д.

До 300-600 позиций в неделю.

Работал в Joomla, Drupal, Bitrix, ну и сам. админка не проблема.

Наполняю интернет-магазины,сайты или прайс-листы товарами.