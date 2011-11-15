Добавить 500 объявлений на доску объявлений

Интернет магазин мебели на движке WebAsyst. Нужен контент-менеджер для заполнения категорий и продуктов. Обязательно с опытом работы на этом движке. Знание HTML, внимательность и грамотность. Девушка. Задача: пустые категории заполнить продуктами. ...
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Доска объявлений тематическая!!! http://www.engineering.ua/board
Основные тематики, которым должны соответствовать добавленные объявления:
1) автоматизация (промышленная автоматизация, домашняя автоматизация, "умный дом", контрольно-измерительные приборы);
2) электротехника (электроника, электроснабжение, электромонтаж);
3) телекоммуникации и связь (спутниковое телевидение, компьютерные и промышленные сети, АТС и мини-АТС);
4) безопасность (видеонаблюдение, контроль доступа, охрана периметра, охранная и пожарная сигнализация);
5) альтернативная энергетика (солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы).
Добавленные объявления должны быть равномерно распределены по выше указанным тематикам и по 3 типам: продам, куплю, услуги.
Территориальная принадлежность значения не имеет - Беларусь, Россия, Украина или др.
Объем одного объявления - 300-700 символов!!! Наличие качественной картинки обязательно (картинки могут повторяться).
Объявления должны соответствовать реальности (могут копироваться с других досок объявлений).
Цена одного добавленного объявления 0,3$
Расчет за каждые 50 качественных объявлений.
Выбранный исполнитель
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