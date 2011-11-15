Добавить 500 объявлений на доску объявлений

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок307 просмотров

Доска объявлений тематическая!!! http://www.engineering.ua/board

Основные тематики, которым должны соответствовать добавленные объявления:

1) автоматизация (промышленная автоматизация, домашняя автоматизация, "умный дом", контрольно-измерительные приборы);

2) электротехника (электроника, электроснабжение, электромонтаж);

3) телекоммуникации и связь (спутниковое телевидение, компьютерные и промышленные сети, АТС и мини-АТС);

4) безопасность (видеонаблюдение, контроль доступа, охрана периметра, охранная и пожарная сигнализация);

5) альтернативная энергетика (солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы).

Добавленные объявления должны быть равномерно распределены по выше указанным тематикам и по 3 типам: продам, куплю, услуги.

Территориальная принадлежность значения не имеет - Беларусь, Россия, Украина или др.

Объем одного объявления - 300-700 символов!!! Наличие качественной картинки обязательно (картинки могут повторяться).

Объявления должны соответствовать реальности (могут копироваться с других досок объявлений).

Цена одного добавленного объявления 0,3$

Расчет за каждые 50 качественных объявлений.

14 лет назад
Indast
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iren2784
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$150
20 дней
Очень ответственная исполнительница. Техническое задание реализовано быстро и качественно. Спасибо:)
Процесс работы был спокойным, ответы на вопросы получала своевременно и оперативно. Оплата моментальная. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iren2784
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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