Наполнение интернет-магазина.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок299 просмотров

Наполнение интернет-магазина. Сноуборды.

Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин http://www.realfree.ru/

Специализация магазина: Сноубордическое снаряжение!

сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски.

Необходимо добавлять новые коллекции. Работа кропотливая и требует хорошего внимания. В данный момент важна оперативность и качество наполнения.

Работа по принципу:

Добавить новые коллекции (картинки, описания к ним, технические характеристики товаров) - много, займет примерно 1- 1,5 месяца.

Доп. информация:

1. Коллекции товаров брать с официальных сайтов производителей / каталогов PDF. Все источники предоставляются.

2. Добавляя товар заполнять все пункты используемых технологий при производстве, характеристики, составлять частичный рерайт описания (копипаст с других сайтов с небольшими изменениями по тексту, замена слов синонимами, местами перефразировка своими словами).

3. Добавлять по 100 позиций в день или более.

4. Добавление 100 позиций занимает 5-6 часов.

5. Оплата: 300 $, 5 руб/позиция.

6. Способ оплаты: внутренний счет, Яндекс.Деньги, WMR.

7. Периодичность оплаты: первые дни - 1 раз в 2 дня, далее 1 раз в неделю.

Правильно добавленный товар: http://www.realfree.ru/to_catalog/action_desc/p_/id_2252/

С исполнителем возможно постоянное сотрудничество!

14 лет назад
SUrovenkov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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