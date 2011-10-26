Сбор информации и связь с общественностью

Сервису HRBox.ru нужен человек, который будет:

1) Разгребать списки HR-агенств, дополнять информацией. Списки будут выдаваться.

2) Проходиться по списку зарегистрированных, но не активных пользователей (которые не используют сервис после регистрации), и искать по ним информацию в интернете. В дальнейшем выходить с ними на связь, дабы получить какой-то фидбек по сервису и чем он их не устроил.

Ооплата за каждого пользователя, который дал хоть какой-то внятный ответ. За разгребание списков HR-агенств оплата отдельная.

Грубой прикидкой в месяц будет накапывать ~$200 плюс/минус с загрузкой в день в районе 3х часов. Уже зависит от вашей скорости работы.