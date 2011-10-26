Заполнение сайта.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок400 просмотров

Срочно требуется контент-менеджер для заполнения сайта на Modx. От вас требуется опыт работы в Modx, грамотность и умение работать с картинками. О задании коротко: требуется отформатировать текст ( тексты мы пишем сами, они уже залиты), залить достаточное количество картинок по теме, заполнить поля админки, оформить страницу, сделать ее читабельной. Исходники сайтов для копирования даем, но возможно копировать из других источников. Оплата сдельная 15 руб страниц. В общем проект на 4500 рублей. Пишите в скайп bmcproperty

MODX
14 лет назад
bmctravel
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Crc
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$150
15 дней
Как договорились работа по 100 гостиницам (на 1500 тыс руб ) была сделана и сдана в оговоренный срок. Выполненная работа не устроила работодателя, хотя указанные моменты не были оговорены. Задача была поставлена некорректно, что вылилось в проблемный проект. Несмотря на возникшие проблемы, я решила пойти на уступки заказчику и выполнила очередные требования. Работу сдала попросила оплатить, но работодатель сославшись на очередные проблемы в моей работе написал мне сделать очередные поправки, которые также не были оговорены ранее. В момент когда я стала вносить последние изменения по 2 гостиницам, я обнаружила что часть ранее выполненной и принятой работы испорчена. Из переписки с работодателем стало очевидно, что данные действия делаются целенаправленно, чтобы не оплачивать мне мою работу. http://seven-crc.livejournal.com/748.html - решила приложить историю и полную переписку работы с данным работодателем. Это первый отрицательный отзыв за почти 5 лет моей работы.

Заявки фрилансеров

Crc
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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