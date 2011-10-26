Заполнение сайта.

Срочно требуется контент-менеджер для заполнения сайта на Modx. От вас требуется опыт работы в Modx, грамотность и умение работать с картинками. О задании коротко: требуется отформатировать текст ( тексты мы пишем сами, они уже залиты), залить достаточное количество картинок по теме, заполнить поля админки, оформить страницу, сделать ее читабельной. Исходники сайтов для копирования даем, но возможно копировать из других источников. Оплата сдельная 15 руб страниц. В общем проект на 4500 рублей. Пишите в скайп bmcproperty