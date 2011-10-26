Интернет магазин мебели на движке WebAsyst. Нужен контент-менеджер для заполнения категорий и продуктов. Обязательно с опытом работы на этом движке. Знание HTML, внимательность и грамотность. Девушка. Задача: пустые категории заполнить продуктами. ...
Заполнение сайта.
Срочно требуется контент-менеджер для заполнения сайта на Modx. От вас требуется опыт работы в Modx, грамотность и умение работать с картинками. О задании коротко: требуется отформатировать текст ( тексты мы пишем сами, они уже залиты), залить достаточное количество картинок по теме, заполнить поля админки, оформить страницу, сделать ее читабельной. Исходники сайтов для копирования даем, но возможно копировать из других источников. Оплата сдельная 15 руб страниц. В общем проект на 4500 рублей. Пишите в скайп bmcproperty
Выбранный исполнитель
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