Работа на форумах

Требуются постеры в количестве 5 человек, проживающие в Красноярскеи Красноярском крае. Основная задача – борьба с троллями по средствам публикации положительных отзывов, разъяснений о деятельности компании.

Специфика: отдых и туризм.

Список форумов: по первым 10 страницам из выдачи поисковых запросов.

Составление текстов: самостоятельное, исходя из информации полученной от компании.

Публикация текстов: по согласованию с представителями компании.

Оплата услуг: 50 руб/1000 символов без пробелов на яндекс.деньги или вебмани.

Обязательно: регистрация на форумах и наличие постов до начала работы с нашей компанией, ежесуточный контроль списка форумов.

В особых случаях допустимо дополнительное поощрение.