Наполнить сайт книгами и статьями

Есть архив, около 250 файлов, формат в основном word и pdf, надо эти файлы залить на сайт. Те, что поменьше - как статьи, те, что побольше, как книги. Со статьями ничего сложного, для заливки книг есть свой алгоритм, который обьясню в личке. Админка самописная. Основная работа в ворд, алгоритм заливки на сайт очень простой.

Оплата - то ли за одну добавленную страницу на сайт, то ли за весь объем. Уже решим с исполнителем.

Заинтерсованные оставляйте заявку и пишите сразу в личку.