Добрый день. есть официальная страница в соц сети Вконтакте. Интересуют подписчики на эту страницу. Это должны быть живые люди из Украины. Возраст 25-50 лет. Желательно укажите количество и стоимость работы.
Наполнить сайт книгами и статьями
Есть архив, около 250 файлов, формат в основном word и pdf, надо эти файлы залить на сайт. Те, что поменьше - как статьи, те, что побольше, как книги. Со статьями ничего сложного, для заливки книг есть свой алгоритм, который обьясню в личке. Админка самописная. Основная работа в ворд, алгоритм заливки на сайт очень простой.
Оплата - то ли за одну добавленную страницу на сайт, то ли за весь объем. Уже решим с исполнителем.
Заинтерсованные оставляйте заявку и пишите сразу в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются постеры в количестве 5 человек, проживающие в Красноярскеи Красноярском крае. Основная задача – борьба с троллями по средствам публикации положительных отзывов, разъяснений о деятельности компании. Специфика: отдых и туризм. Список ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Срочно требуется контент-менеджер для заполнения сайта на Modx. От вас требуется опыт работы в Modx, грамотность и умение работать с картинками. О задании коротко: требуется отформатировать текст ( тексты мы пишем сами, они уже залиты), ...Закрыт14 лет назад
Сервису HRBox.ru нужен человек, который будет: 1) Разгребать списки HR-агенств, дополнять информацией. Списки будут выдаваться. 2) Проходиться по списку зарегистрированных, но не активных пользователей (которые не используют сервис после ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно скопировать картинки большие с одного сайта и вставить на другом (сайт донор - psymarket.ru, сайт приемник psymarket1.myinsales.ru) Пишите цены? Всего окола 80 позиций. ОПЛАТА ПО ФАКТУ! ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо добавить 130 позиций на сайт через админку. Описание позиций в html, картинки отдельно. Предлагайте цену, срок сегодня до 20:00 МСКЗавершен14 лет назад
Требуется собрать список форумов, сообществ, групп по определённой тематике. В пределах 30-50. Срок сдачи: сегодня. ICQ: 304428Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Наполнение интернет-магазина. Сноуборды. Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин http://www.realfree.ru/ Специализация магазина: Сноубордическое снаряжение! сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски. Необходимо добавлять новые коллекции. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
joomla 1.5 + virtuemart 1.9 визуальный редактор. Все категории уже забиты. Абсолютно все материалы в наличии. 1-я стадия - раздел книги (226 книг). дальше больше, при положительном выполнении ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется выполнить не пыльную работенку по наполнению сайта информацией (описание в одно предложение, адрес, телефон, режим работы, кредиты, транспорт, сайт и т.п. + вставка Якарты с адресом объекта). Информация берется из открытых источников, т.е., например, ...Закрыт14 лет назад