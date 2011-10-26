Наполнить сайт книгами и статьями

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Закрыт15 заявок352 просмотра

Есть архив, около 250 файлов, формат в основном word и pdf, надо эти файлы залить на сайт. Те, что поменьше - как статьи, те, что побольше, как книги. Со статьями ничего сложного, для заливки книг есть свой алгоритм, который обьясню в личке. Админка самописная. Основная работа в ворд, алгоритм заливки на сайт очень простой.

Оплата - то ли за одну добавленную страницу на сайт, то ли за весь объем. Уже решим с исполнителем.

Заинтерсованные оставляйте заявку и пишите сразу в личку.

14 лет назад
vuzlib
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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