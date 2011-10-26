Раскрутить сайт-цитатник с помощью VK и Twitter

Требуется продвинуть с помощью социальных сетей сайт-цитатник, использующий OpenID. Текущее состояние ресурса следующее:

1) Максимум 30 хостов в день;

2) В твиттер-канал автоматически постятся цитаты, набравшие определенный рейтинг;

3) Группа VK пуста и требует развития.

В итоге, на первое время, хотелось бы получить по 500 хостов в день + улучшить положение в VK и твиттере.

За подробностями в личку или icq.