Управление контекстной рекламой

Нужен менеджер по контекстной рекламе.

Мы привыкли сами заниматься контекстной рекламой, но в последнее время зашиваемся с делами и нуждаемся в сторонней помощи.

Нужен человек, хорошо знакомый с инструментами контекстной рекламы: Яндекс-Директ, Яндекс-Метрика, Google Adwords, Google Analytics, Adwords Editor.

Человек должен быть знаком с дополнительными сервисами для увеличения базы ключевых слов типа "словодер" и keycollector.

Человек должен быть на ТЫ с google analytics и яндекс-метрикой, чтобы понимать как люди двигаются по сайту и какие выводы можно из этого сделать и что можно в сайте улучшить.

Заинтересованным кандидатам - просьба высылать информацию о себе на [email protected].

В теле письма обязательно указывайте.

1)кто вы

2)ссылку на портфолио (чем занимаетесь)

3)почему хотели бы себя попробовать в этой работе

Просьба не утруждаться с ответом:

а)Москвичам

б)Супер-пупер высокооплачиваемым специалистам

в)Новичкам, желающим "срубить деньжат"

г)Прочим лентяям и зазнайкам