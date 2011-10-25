Продвижение сайта
Реклама в группах ВКонтакте
Группа vkontakte.ru/club22312703
Люди занимаются гаданиями на картах ТАРО.
Есть бесплатная рекламная услуга “Один вопрос”.
Требуется разрекламировать данную “акцию” в других группах Вконтакте.
Работать предполагается с группами целевая аудитория которых может быть заинтересована в данных услугах.
Связаться со мной можно здесь: http://vkontakte.ru/jerrymg ICQ 642434474
Заявки фрилансеров
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