Реклама в группах ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка83 просмотра

Группа vkontakte.ru/club22312703

Люди занимаются гаданиями на картах ТАРО.

Есть бесплатная рекламная услуга “Один вопрос”.

Требуется разрекламировать данную “акцию” в других группах Вконтакте.

Работать предполагается с группами целевая аудитория которых может быть заинтересована в данных услугах.

Связаться со мной можно здесь: http://vkontakte.ru/jerrymg ICQ 642434474

14 лет назад
jerrymg
Магаев 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров