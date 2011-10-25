Продвижение Интернет-магазина (движок WebAsyst)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок107 просмотров

Необходимо раскрутить интернет-магазин в поисковых системах Яндекс и Гугл. Выведение в топ 5-10 по высоким и низким частотным запросам. Тематика спорт товары. Регион РФ. Оптимизация сайта и работа с Яндекс-Директ и Google adwords.

Опыт работы с WebAsyst

Возможность общения по Skype

www.era-sporta.ru

Google AdsWebasyst
14 лет назад
borysound
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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