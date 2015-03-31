Консультация по продвижению

Сайт http://polvamvdom.ru Быа дважды сделана оптимизация,сематическое ядро, прогоны,куплено миллиард ссылок, вбухана приличная денег,времени и сил,но как приток был 50 человек на сайте, так и осталось.

Ищу консультацию, проффесионала, возможно с последующей его работой.

Интересует работа ТОЛЬКО на результат, на "авось" и "можно попоробывать" и " я не обещаю" заявки не рассматриваются.

Обязательно портфолио.

Без отзывов,или с негативными,просьба не беспокоится. Спасибо