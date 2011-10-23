Не поисковое продвижение

Всем привет!

Есть сайт, где публикуются разные интересные вещи со всего мира - http://jobax.ru

Необходимо собрать постоянную аудиторию размере 1 000 уникумов в сутки, используя SMM и SMO. Рассматриваются варианты получения трафика с VK, Facebook, Одноклассников и др. соц. сетей. Так же интересует подготовка и публикация постов на крупных порталах, типа Хабра и Лепры.

Бюджет 50 000 рублей. Высылайте предложения (планы раскрутки) на ящик [email protected], без плана раскрутки заявки не рассматриваются (не буду платить деньги, не зная за что).