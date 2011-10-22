Создание, настройка и ведение рекламных кампаний

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка136 просмотров

Требуется специалист по контекстной рекламе (Директ, Эдвордс, Бегун) для создания, настройки и последующего сопровождения рекламных кампаний. Тематика – интернет-магазин интим товаров. Предпочтение кандидатам с опытом составления кампаний в данной тематике. Пишите свои условия, цены и сроки. Для быстрой связи – ICQ 550220589.

14 лет назад
stervochkaval
Леонидова 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

abcontext
Сергей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня

Заявки фрилансеров

abcontext
Сергей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад