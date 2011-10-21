Продвижение сайта, SEO, Яндекс и Гугл.

Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex.

Сайт только создан и в процессе доработки, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5.

Возможна два вида сотрудничества

1) Оплата услуг SEO специалиста по факту выполнения работ.

2) Предоплата за покупку ссылок (назовите бюджет), остальное по итогам вывода в Топ 10 а затем ТОП 5.

Укажите стоимость Вашей работы (отдельно бюджет на закупку ссылок).

Также укажите сроки (примерные) поднятия сайта в ТОП 10 и ТОП 5.

См. прикрепленный файл.

PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТ