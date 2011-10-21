Нужен граммотный специалист в области SEO, который выведет в ТОП поисковых систем сайт компании. Основные поисковики: Google, Yandex, Rambler.
Продвижение сайта, SEO, Яндекс и Гугл.
Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex.
Сайт только создан и в процессе доработки, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5.
Возможна два вида сотрудничества
1) Оплата услуг SEO специалиста по факту выполнения работ.
2) Предоплата за покупку ссылок (назовите бюджет), остальное по итогам вывода в Топ 10 а затем ТОП 5.
Укажите стоимость Вашей работы (отдельно бюджет на закупку ссылок).
Также укажите сроки (примерные) поднятия сайта в ТОП 10 и ТОП 5.
См. прикрепленный файл.
PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТ
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