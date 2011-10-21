Ищется сотрудник для несложной работы по обмену ссылками для двух сайтов свадебных салонов. Что нужно делать - выбираете сайты, согласные на обмен, из поисковиков, ведете переписку. Текст письма, коды ссылок дам. Оплата ...
Вывести сайт из под фильтров ЯШИ
Сайт mov1.ru
уже пол года под фильтром. Тех.поддержка отвечает "Нашими алгоритмами и т.д..."
Последнее письмо с просьбой вернуть сайт в поисковую выдачу выглядело так
"На данный момент Ваш сайт не полностью соответствует нашему пониманию качественного сайта... "
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