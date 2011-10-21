Вывести сайт из под фильтров ЯШИ

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Сайт mov1.ru

уже пол года под фильтром. Тех.поддержка отвечает "Нашими алгоритмами и т.д..."

Последнее письмо с просьбой вернуть сайт в поисковую выдачу выглядело так

"На данный момент Ваш сайт не полностью соответствует нашему пониманию качественного сайта... "

14 лет назад
sergeywebdevelop
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров