Продвижение сайта в топ-5

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок190 просмотров

Интересует продвижение нового сайта в топ-5 по ключевым словам...

1) триколор

2) триколор тв

3) ресиверы триколор тв

4) триколор тв купить

5) триколор спб

6) спутникокое тв триколор

7) триколор купить

8) установка триколор тв

9) триколор тв настройка

Интересует стоимость по каждому запросу, а также сроки вывода в топ. в первую очередь интересует вывод первых двух ключевиков в топ-5... регион продвижения СПБ... домены tricolorspb.net либо tricolor-tv.net. сайт будет создаваться на днях...

14 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров