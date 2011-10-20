Нужно прогнать сайт по базам каталогов м досок. Базы должны быть номальными, максимальная отдача. Пишите пожалуйста стоимость и количиство отдачи.
Продвижение сайта в топ-5
Интересует продвижение нового сайта в топ-5 по ключевым словам...
1) триколор
2) триколор тв
3) ресиверы триколор тв
4) триколор тв купить
5) триколор спб
6) спутникокое тв триколор
7) триколор купить
8) установка триколор тв
9) триколор тв настройка
Интересует стоимость по каждому запросу, а также сроки вывода в топ. в первую очередь интересует вывод первых двух ключевиков в топ-5... регион продвижения СПБ... домены tricolorspb.net либо tricolor-tv.net. сайт будет создаваться на днях...
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