Нужно прогнать сайт по базам каталогов м досок. Базы должны быть номальными, максимальная отдача. Пишите пожалуйста стоимость и количиство отдачи.
Сео ключики
Требуется подобрать сео - ключики. Ключики нужны для написания раздела о Проекте
тема : Ресторанный каталог.
Сайты для примера:.
http://www.relax.by/cat/ent/restorans/
Знание темы – обязательно.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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