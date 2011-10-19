СЕО оптимизация сайта на Джумла

Здравствуйте фрилансеры!

Необходимо провести грамотную оптимизацию сайта, созданного на Джумла.

Задачи следующие:

1. Составить грамотный robots.txt закрыть ненужные разделы.

2. На главной странице выводятся новости, которые тянутся с других ресурсов, необходимо их закрыть от поисковиков.

3. Закрыть от поисковиков размещённые баннеры и другие ссылки.

4. Избавиться от возможных дублей и непонятных страниц, созданных и продублированных Джумлой.

5. Ваши рекомендации и предложения.

Убедительная просьба, подавать заявку на работу только опытным оптимизаторам, которые намучались с Джумлой и отлично в ней разбираются.

Будет достаточное количество еще подобной работы. Нужен грамотный, опытный оптимизатор с разумными ценами на ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Рассмотрим абсолютно всех, чем больше предложений, тем лучше!

Работа не для жителей Украины.