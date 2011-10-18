Оптимизация индексации новостного портала

Есть очень объемный новостной сайт ulpressa.ru на движке WordPress. Задача - максимально оптимизировать on-site SEO и качество индексации. Распишите смету, сколько и что будет стоить (а также сроки).

В частности, было бы здорово попасть в Яндекс.Новости - не знаем, что для этого нужно.