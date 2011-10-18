Оптимизация индексации новостного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок144 просмотра

Есть очень объемный новостной сайт ulpressa.ru на движке WordPress. Задача - максимально оптимизировать on-site SEO и качество индексации. Распишите смету, сколько и что будет стоить (а также сроки).

В частности, было бы здорово попасть в Яндекс.Новости - не знаем, что для этого нужно.

WordPress
14 лет назад
mgunin
Гунин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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