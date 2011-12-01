SEO сайта по такси.

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Завершен9 заявок221 просмотр

Столкнулись с трудностями с текущим оптимизатором, за последние три месяца результатов нет, и далеко от нужных. Хотя в ТОП10 по нужным запросам были.

нужны запросы:

такси мерседес

такси санкт-петербург

такси питер

такси в санкт-петербурге

сайт - taxi-mercedes.su

рассчитываю на фрилансера с моим участием, т.е. руками по сайту могу стать я

есть желание научится, но вырывать Ваш хлеб не собираюсь, готовы своевременно оплачивать Ваши услуги, если они приносят результат

ПРОСЬБА! не пишите Ваши типовые рассылки, что Вы бу-бу-бу и бе-бе-бе, интересует стоимость каждого запроса и срок, плюс Ваша ответственность за невыполнение. Платить и не видеть результатов честно устали.

14 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$1
90 дней
Ответственный исполнитель и мастер своего дела. Работаем по всем проектам с ним, замечания Александра по нашим сайтам дают реальный результат.
Четкая постановка задач, своевременная оплата точно в установленные сроки. Четкость и понятность - рекомендую.

Заявки фрилансеров

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад