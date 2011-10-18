SEO сайта по прокату автомобилей

Столкнулись с трудностями с текущим оптимизатором, за последние три месяца результатов нет, и далеко от нужных. Хотя в ТОП10 по нужным запросам были.

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сайт - 3260000.ru

рассчитываю на фрилансера с моим участием, т.е. руками по сайту могу стать я

есть желание научится, но вырывать Ваш хлеб не собираюсь, готовы своевременно оплачивать Ваши услуги, если они приносят результат

ПРОСЬБА! не пишите Ваши типовые рассылки, что Вы бу-бу-бу и бе-бе-бе, интересует стоимость каждого запроса и срок, плюс Ваша ответственность за невыполнение. Платить и не видеть результатов честно устали.