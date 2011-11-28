Улучшить индексацию сайта

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Завершен5 заявок176 просмотров

Здравствуйте

У меня есть сайт-портал (новости, форум, статьи и т.д). Sitemap генерируется и добавлены в гугл инструменты, но всё равно очень мало страниц в индексе. Задача - увеличить количество проиндексированных страниц в гугле.

Спасибо.

14 лет назад
DrGuz
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BoDya_quick_seo
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$80
25 дней
Всё сделал как и договаривались, проблем не возникло. Результатом доволен. Спасибо.
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Заявки фрилансеров

BoDya_quick_seo
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад