Продвижение сайта офтальмологической клиники

Необходимо раскрутить сайт http://www.zebra-printer-etiketok.com.ua/ , но главная особенность: обязательно нужно будет делать это совместно с нашим сотрудником. Т.е. мы должны полностью понять процесс, что нужно сделать для раскрутки, чтобы последующие сайты мы продвигали и поддерживали ...