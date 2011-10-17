Продвижение сайта офтальмологической клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок190 просмотров

Сайт совершенно новый (prozrenie73.ru).

Необходимо его продвинуть в поисковых системах по целевым запросам, дабы клиника получала региональных клиентов (Ульяновск).

От вас - сроки, бюджет, примерный план работ, схема оплаты, и, главное - что же, собственно, по результатам работы получит клиент на выходе. В общем, толковое, убедительное коммерческое предложение.

14 лет назад
mgunin
Гунин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров