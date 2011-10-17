Нужна помощь, чтобы разобраться в Яндекс каталоге. Не понятно как и что приняли в каталог...
Продвижение сайта офтальмологической клиники
Сайт совершенно новый (prozrenie73.ru).
Необходимо его продвинуть в поисковых системах по целевым запросам, дабы клиника получала региональных клиентов (Ульяновск).
От вас - сроки, бюджет, примерный план работ, схема оплаты, и, главное - что же, собственно, по результатам работы получит клиент на выходе. В общем, толковое, убедительное коммерческое предложение.
Заявки фрилансеров
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