Нужна помощь, чтобы разобраться в Яндекс каталоге. Не понятно как и что приняли в каталог...
Раскрутка сайта гостиницы
Сайт hotels-viva.com, раскрутка по google.com, нужен мир, все регионы (Гостиница!!!), какая цена, сайт уже пол года примерно раскручивался и занимал хорошие позиции. SEO желательно с Харькова, т.к. деньги вперёд НЕ даём. Под договор, на честном слове - пожалуйста, т.к. были проблемы уже с этим!
Запросы:
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2. Гостиницы в Харькове
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4. Отели в Харькове
5. Апартаменты в Харькове
6. Конференц-зал Харьков
7. Apartments Kharkov
8. Kharkov hotels
9. Hotel Kharkov
Все запросы должны быть в первой 4, не ниже
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