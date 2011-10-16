Помощь в Яндекс каталоге

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок300 просмотров

Нужна помощь, чтобы разобраться в Яндекс каталоге.

Не понятно как и что приняли в каталог...

12 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$200
50 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад