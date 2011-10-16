Здравствуйте! Нужен хороший специалист по SEO, знакомый с системой Rookee, который проведет аудит проекта (1 сайт) и даст заключение, насколько правильно работает проект. Также очень хочется услышать рекомендации, что надо изменить. ...
SEO-аудит и оптимизация сайта
1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации.
2. Составление семантического ядра.
3. Продвижение по ключевым словам.
Сайт parts77.ru
Интересует стоимость работ и сроки.
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