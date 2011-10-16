SEO-аудит и оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок215 просмотров

1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации.

2. Составление семантического ядра.

3. Продвижение по ключевым словам.

Сайт parts77.ru

Интересует стоимость работ и сроки.

14 лет назад
A77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров