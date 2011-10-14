Есть сайт parfumsib.ru – интернет магазин парфюмерии в Новосибирске.

В данный момент сайт занимает неплохие позиции по ВЧ запросам в поисковиках для Новосибирска, но последнее время стал проседать, особенно в Гугле.

Необходимо провести анализ содержания главной страницы и предоставить рекомендации, а также предоставить текст для главной страницы написанный для поднятия позиции в выдаче по ВЧ запросам в Яндексе и Гугле.