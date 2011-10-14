Нужно создать 54 профиля на 27 сайтах (по 2 на каждом сайте). В 27 профилях нужно указать ссылку на один сайт (сайт-каталог холодильного оборудования), в остальных 27 – на другой сайт (сайт ...
SEO сайта
Есть сайт parfumsib.ru – интернет магазин парфюмерии в Новосибирске.
В данный момент сайт занимает неплохие позиции по ВЧ запросам в поисковиках для Новосибирска, но последнее время стал проседать, особенно в Гугле.
Необходимо провести анализ содержания главной страницы и предоставить рекомендации, а также предоставить текст для главной страницы написанный для поднятия позиции в выдаче по ВЧ запросам в Яндексе и Гугле.
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