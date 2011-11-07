Требуется настройка (шаблоны, контенты и прочее) Feedmaster 2.xx. Оплата обсуждаема. Только под бурж контент. Срочно! Стучать в ICQ 213121 или в JID [email protected]
Добавить внешние ссылки на сайт
Нужно создать 54 профиля на 27 сайтах (по 2 на каждом сайте).
В 27 профилях нужно указать ссылку на один сайт (сайт-каталог холодильного оборудования), в остальных 27 – на другой сайт (сайт стоматологической клиники).
В профилях надо написать небольшой околоссылочный текст, 2-4 предложения (смотря сколько будет возможно, см. инструкции на сайтах); текст во всех случаях должен быть уникальным и должен описывать сайт, на который ставится ссылка.
Все созданные профили нужно добавить в поисковик яндекс и гугл, пользуйтесь простыми ссылками.
Отчет следует сделать в Еxcel, по колонкам: ссылка на профиль, логин, пароль.
Детальная информация: список сайтов на которых создавать профили, какие два сайта описывать, каким образом добавлять ссылки на профиль в поисковые системы. Все это я пришлю вам в личку.
Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и бюджет.
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