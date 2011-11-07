Добавить внешние ссылки на сайт

Нужно создать 54 профиля на 27 сайтах (по 2 на каждом сайте).

В 27 профилях нужно указать ссылку на один сайт (сайт-каталог холодильного оборудования), в остальных 27 – на другой сайт (сайт стоматологической клиники).

В профилях надо написать небольшой околоссылочный текст, 2-4 предложения (смотря сколько будет возможно, см. инструкции на сайтах); текст во всех случаях должен быть уникальным и должен описывать сайт, на который ставится ссылка.

Все созданные профили нужно добавить в поисковик яндекс и гугл, пользуйтесь простыми ссылками.

Отчет следует сделать в Еxcel, по колонкам: ссылка на профиль, логин, пароль.

Детальная информация: список сайтов на которых создавать профили, какие два сайта описывать, каким образом добавлять ссылки на профиль в поисковые системы. Все это я пришлю вам в личку.

Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и бюджет.