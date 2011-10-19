Оптимизация сайта. Приватно для Vade_maaR.

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Завершен2 заявки154 просмотра

Оптимизировать страницы сайта для ПС.

14 лет назад
Barskaya
Наталия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
1 день
Работа Вадима оставляет только положительные эмоции. На мой взгляд все было сделано грамотно,качественно и по приемлемой цене,за что отдельное спасибо. Человек адекватный,постоянно на связи (что немаловажно!) и прекрасно знающий свое дело. Рекомендую.
Работать с Натальей одно удовольствие! С оплатой/предоплатой никаких проблем. Всем желаю таких клиентов.

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Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад