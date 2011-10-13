Здравствуйте. Нужно продвижение торрент трекера в поисковых системах: Yandex, Google в топ 10, по словам: торрент трекер, скачать фильмы бесплатно, скачать игры бесплатно, скачать музыку бесплатно. Если эти слова не актуальны, то нужно будет составить список других или дополнить эти. Жду вашу стоимость и сроки в виде:

1. Продвижение в Yandex - Стоимость, сроки.

2. Продвижение в Google - Стоимость, сроки.

Так же указывать портфолио. Нужен специалист с опытом. Работу делить на этапы, либо другой вариант.

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