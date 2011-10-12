Продвижение сайта в топ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок181 просмотр

Сайт aquataxi.org

Тематика - доставка воды, продажа кулеров.

Нужно продвинуть его в топ яндекса, гугла и мейла.

Поисковые запросы в разработке, интересуют сроки, цены, желательно развернуто.

14 лет назад
scr1pt
33 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров