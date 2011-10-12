Нужны люди для работы на англоязычных форумах.Поиск, регистация, создание топика и поддержание топика.Цель - продвижение сервиса.Оплата помесячно в зависимости от живых топиков.Ежедневный отчет.Подробности в личке.
Требуется продвижение сайта на постоянной основе
Есть у меня один перспективный сайт. Тематика android игры и приложения, требуется человек на постоянной основе который бы занялся его раскруткой. Только белыми методами. Жду заявок
Заявки фрилансеров
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