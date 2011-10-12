Требуется продвижение сайта на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка91 просмотр

Есть у меня один перспективный сайт. Тематика android игры и приложения, требуется человек на постоянной основе который бы занялся его раскруткой. Только белыми методами. Жду заявок

Android
14 лет назад
Staff92
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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