1. Провести анализ поискового продвижения: анализ текущей и ранее проиндексированной ссылочной массы, иной внешней и внутренней оптимизации. 2. Подготовить мини-проект по закупке ссылок на биржах (с анкорами под запросы и без; Sape, XAP, link.searchengines.ru, ...
Поднять ТИЦ
Нужно поднять тиц сайту. Сайт для людей. Поисковая оптимизация не интересна, но имеет место быть.
ЖДУ ВАШИХ РАСЦЕНОК И СРОКОВ.
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