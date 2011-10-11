Регистрация сайта в каталогах

Добрый день

Есть следующее задание

1. Ручная или полуавтоматическая регистрация нашего сайта (интернет-магазин) таблеток в региональных порталах, каталогах, (форумах соответствующей тематике)

Зарегистрировать нужно в каталогах в соответствующих тематиках аптеки, здоровье, интернет-магазины...

Регионы используем

Харьков

Днепропетровск

Одесса

Для каждого из них пишем название с указание региона (более подробно названия организации и все реквизиты + адрес сайта опишу при выборе в личку)

Результатом должно быть

ексель файл URL где зарегистрирован сайт Вами и регион портала, каталога или форума

Оплата за одну регистрацию

Прошу указать

цену и сроки за один URL

Оплата по данной задаче возможна Приват24 после проверки файла

При возникновении вопросов пишите в личку