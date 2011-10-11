Регистрация сайта в каталогах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки151 просмотр

Добрый день

Есть следующее задание

1. Ручная или полуавтоматическая регистрация нашего сайта (интернет-магазин) таблеток в региональных порталах, каталогах, (форумах соответствующей тематике)

Зарегистрировать нужно в каталогах в соответствующих тематиках аптеки, здоровье, интернет-магазины...

Регионы используем

Харьков

Днепропетровск

Одесса

Для каждого из них пишем название с указание региона (более подробно названия организации и все реквизиты + адрес сайта опишу при выборе в личку)

Результатом должно быть

ексель файл URL где зарегистрирован сайт Вами и регион портала, каталога или форума

Оплата за одну регистрацию

Прошу указать

цену и сроки за один URL

Оплата по данной задаче возможна Приват24 после проверки файла

При возникновении вопросов пишите в личку

14 лет назад
welcash
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Аудит SEO. Настройка проектов на ссылочных биржах

    $100

    1. Провести анализ поискового продвижения: анализ текущей и ранее проиндексированной ссылочной массы, иной внешней и внутренней оптимизации. 2. Подготовить мини-проект по закупке ссылок на биржах (с анкорами под запросы и без; Sape, XAP, link.searchengines.ru, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работы с трастом сайта

    $100

    Рассмотрю предложения аналогичные данному - http://all-reg.net/trast/ , или другие но толковые. Прогоны по соц закладкам и десяткам тысяч каталогам не интересуют! Работа время от времени постоянная. Нужны естественные ссылки, и ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина в Казахстане

    Новый интернет-магазин электроники и бытовой техники, магазин будет готов через 5 дней. Дизайн и контент будут на высшем уровне. Цены ниже чем у всех. Требует продвижения в Казахстане! (по Казахстану конкуренция мизерная) поэтому думаю ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение рекламной кампании

    Требуется на постоянную работу удаленный менеджер по рекламе для ведения рекламной кампании сайта в разных (более 10) системах контекстной рекламы. Под ведением рекламной кампании понимается создание необходимых информеров и тизеров, анализ эффективности, анализ статистики сайта ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение группы в социальных сетях

    Здравствуйте! нужно продвинуть группу в социальной сети "Вконтакте" интересуют цены и методы продвижения. 1.боты(не живые участники) цена за 1000 вступивших? 2.живые участники цена за 1000 приглашений и встпупивших в группу(приглашение ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно продвинуть сайт humorial.ru

    Здравствуйте. Нужно продвинуть мой сайт humorial.ru Интересует максимальный трафик из поисковиков при фиксированном бюджете. То есть чтобы цена привлечения одно посетителя бала минимальна. Бюджет 20 000р. ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогнать сайт по англоязычным каталогам

    $50

    Есть сайт, пока не проиндексированный, т.е. закрыт от индексации. Контент залит пока не полностью. Когда полностью закончим работы над сайтом, нужно прогнать по белым англоязычным каталогам. Задача: 1.Поднять PR 2.Позиции по ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сео-оптимизация для магазина подарков

    $100

    http://nahodka.com.ua/ Оптимизация страниц, оценка вхождения ключевых слов, написание тайтлов и метатегов А также контент объемом 2000 знаков на каждую из перечисленных страниц, контент должен быть оптимизирован под ключи. Всего 29 страниц ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть туристический сайт в соц.сетях

    $2500

    Есть сильная площадка в зоне ру (8k поискового трафика в сутки) Тематика - горящие туры, семейный отдых, экзотические курорты Нужно значительно увеличить трафик из соц.сетей (создавать и продвигать тематические группы). ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад