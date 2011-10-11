Продвижение интернет-магазина в Казахстане

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок234 просмотра

Новый интернет-магазин электроники и бытовой техники, магазин будет готов через 5 дней. Дизайн и контент будут на высшем уровне. Цены ниже чем у всех. Требует продвижения в Казахстане! (по Казахстану конкуренция мизерная) поэтому думаю будет не сложно это сделать. Расчитую на не большой бюджет.

14 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$1600
122 дня
Должен был поднять сайт а яндексе и гугле, начали работу в октябре 2011го года, по началу показался корректным человеком, я ему оплатил работу за 3 месяца(1200$) он всё объяснял необходимостью в закупе ссылок и текстов. В результате продвижение было не тем что нужно, вместо 1500 посетителей в сутки я получал всего 30-50. Он просил месяц отсрочки, якобы должно подняться, потом еще месяц и еще.. и так он протянул до марта месяца, после чего обязался вернуть 700$(остальные я ему простил), тянул тянул, но так и не вернул! Вся переписка имеется, если есть идеи как наказать данного человека - буду рад помочь!

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад

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