Продвижение интернет-магазина в Казахстане

Должен был поднять сайт а яндексе и гугле, начали работу в октябре 2011го года, по началу показался корректным человеком, я ему оплатил работу за 3 месяца(1200$) он всё объяснял необходимостью в закупе ссылок и текстов. В результате продвижение было не тем что нужно, вместо 1500 посетителей в сутки я получал всего 30-50. Он просил месяц отсрочки, якобы должно подняться, потом еще месяц и еще.. и так он протянул до марта месяца, после чего обязался вернуть 700$(остальные я ему простил), тянул тянул, но так и не вернул! Вся переписка имеется, если есть идеи как наказать данного человека - буду рад помочь!