Новый интернет-магазин электроники и бытовой техники, магазин будет готов через 5 дней. Дизайн и контент будут на высшем уровне. Цены ниже чем у всех. Требует продвижения в Казахстане! (по Казахстану конкуренция мизерная) поэтому думаю ...
Работы с трастом сайта
Рассмотрю предложения аналогичные данному - http://all-reg.net/trast/ , или другие но толковые. Прогоны по соц закладкам и десяткам тысяч каталогам не интересуют!
Работа время от времени постоянная.
Нужны естественные ссылки, и нормальные отчеты (где стоят эти ссылки). За нормальные ссылки готов нормально платить.
За подробностями пишите в аську 894640 .
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