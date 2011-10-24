Работы с трастом сайта

Рассмотрю предложения аналогичные данному - http://all-reg.net/trast/ , или другие но толковые. Прогоны по соц закладкам и десяткам тысяч каталогам не интересуют!

Работа время от времени постоянная.

Нужны естественные ссылки, и нормальные отчеты (где стоят эти ссылки). За нормальные ссылки готов нормально платить.

За подробностями пишите в аську 894640 .