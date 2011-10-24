Работы с трастом сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки244 просмотра

Рассмотрю предложения аналогичные данному - http://all-reg.net/trast/ , или другие но толковые. Прогоны по соц закладкам и десяткам тысяч каталогам не интересуют!

Работа время от времени постоянная.

Нужны естественные ссылки, и нормальные отчеты (где стоят эти ссылки). За нормальные ссылки готов нормально платить.

За подробностями пишите в аську 894640 .

14 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

TheKirill
Кирилл 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Исполнитель просто куда-то пропал, на повторные сообщения, я ответа так и не получил, в пустую ушло 10 дней.
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Валерия качественно выполнила прогон для 1 сайта, потом пропала, обещала вернуться, но так я и не дождался. Рекомендую для разовой работы, но никак не для постоянной.
Отличный заказчик. Четко Тз. Быстрая оплата .Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TheKirill
Кирилл 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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