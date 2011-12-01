Аудит SEO. Настройка проектов на ссылочных биржах

1. Провести анализ поискового продвижения: анализ текущей и ранее проиндексированной ссылочной массы, иной внешней и внутренней оптимизации.

2. Подготовить мини-проект по закупке ссылок на биржах (с анкорами под запросы и без; Sape, XAP, link.searchengines.ru, trader.pulzar.ru, mainlink.ru ), с не менее 30% бюджета в мес. на вечные методы (Gogetlinks/ GetGoodlinks, Siwega, Kazapa, Блогун, Ротапост, Miralinks, Лиекс).

3. Запустить закупку ссылок, направленных на поддержание текущих достигнутых позиций и недопущение санкций со стороны ПС.

4. Все работы оплачиваются отдельными бюджетами.

5. Доступы к аккаунтам бирж надо будет отдать, поэтому создаём новые.

Отвечаем в тендере с бюджетом и сроком сразу.

Заявки скрыты.

ТЗ полное во вложении.

Контактируем через скайп, указан в профиле.