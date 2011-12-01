Аудит SEO. Настройка проектов на ссылочных биржах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки210 просмотров

1. Провести анализ поискового продвижения: анализ текущей и ранее проиндексированной ссылочной массы, иной внешней и внутренней оптимизации.

2. Подготовить мини-проект по закупке ссылок на биржах (с анкорами под запросы и без; Sape, XAP, link.searchengines.ru, trader.pulzar.ru, mainlink.ru ), с не менее 30% бюджета в мес. на вечные методы (Gogetlinks/ GetGoodlinks, Siwega, Kazapa, Блогун, Ротапост, Miralinks, Лиекс).

3. Запустить закупку ссылок, направленных на поддержание текущих достигнутых позиций и недопущение санкций со стороны ПС.

4. Все работы оплачиваются отдельными бюджетами.

5. Доступы к аккаунтам бирж надо будет отдать, поэтому создаём новые.

Отвечаем в тендере с бюджетом и сроком сразу.

Заявки скрыты.

ТЗ полное во вложении.

Контактируем через скайп, указан в профиле.

14 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$255
5 дней
Оперативная, слаженная работа под руководством Вадима нескольких специалистов. Результат был получен в согласованный срок. После первого же апа яндекса позиции выросли в 7 раз. Рекомендую и продолжу сотрудничество сам.
Желаю всем фрилансерам таких заказчиков, как Александр! Четко ставит ТЗ, вовремя и хорошо платит. Что еще нужно для счастья фрилансера?

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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