Конвертация рекламной кампании из директа в Adword

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Необходимо конвертировать рекламную компанию из яндекс.директ в Google Adwords.

На входе xls файл с экспортом объявлений – на выходе csv файл для загрузки в Адвордс.

Всего 1800 объявлений.

Пишите сроки и цену за 1 объявление.

Google Ads
14 лет назад
wallstreet
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров