Продвижение уралэнергосистемы.рф

Приветствую.

Необходимо продвинуть сайт уралэнергосистемы.рф в топ яндекса и гугла.

Также необходимо составить ядро запросов исходя из направлений деятельности компании (есть на сайте внизу). Можно составить 2-3 набора: максимум, минимум и нечто среднее.

География - челябинская область.

Интересуют цены и сроки для топ-10 и топ-5.