Приватный проект для alekseye08

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки196 просмотров

оптимизация и продвижение сайта в Яндексе и Google по Москве в ТОП10

Тематика: новогодние услуги Деда Мороза

Сроки - 3-4 месяца.

14 лет назад
DobroMan
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$800
90 дней
Приятно работать с Алексеев! Всегда на связи, всегда в доступе, а самое главное изъясняется простым человеческим языком, доступно и понятно! Перед нами стояла невероятная задача, продвинуть в ТОП наш сайт по ключевым словам Деда Мороза за два с половиной месяца! Я думаю, всебы получилось если бы мы не "косячили": поздно запустили нову версию сайта, не откурыли его индексацию, в общем наделали много ошибок, поэтому Алексею было с нами не легко! Леша, спасибо за терпение. Несмотря на все это, удалось по многим позициям в google удалось выйти в топ 10 а по некоторым словам и в яндексе! Алексей, в следующем году начинаем раньше, больше со своей стороны не допускаем таких нелепых ошибок и покоряем Яндекс и google!
Приятный заказчик. Очень много уделяет времени над работой с сайтом, и это для качества работы - превосходно. Оплата своевременная. Буду рад сотрудничеству в следующем году (в сезон).

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад