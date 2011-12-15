Приватный проект для alekseye08

Приятно работать с Алексеев! Всегда на связи, всегда в доступе, а самое главное изъясняется простым человеческим языком, доступно и понятно! Перед нами стояла невероятная задача, продвинуть в ТОП наш сайт по ключевым словам Деда Мороза за два с половиной месяца! Я думаю, всебы получилось если бы мы не "косячили": поздно запустили нову версию сайта, не откурыли его индексацию, в общем наделали много ошибок, поэтому Алексею было с нами не легко! Леша, спасибо за терпение. Несмотря на все это, удалось по многим позициям в google удалось выйти в топ 10 а по некоторым словам и в яндексе! Алексей, в следующем году начинаем раньше, больше со своей стороны не допускаем таких нелепых ошибок и покоряем Яндекс и google!