Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки168 просмотров

Здравствуйте!

Требуется специалист по Контекстной рекламе Интернет гипермаркета FMCG товаров(Продукты питания(Основной товар), Зоотовары, Детские товары, Нижние бельё, Товары для дома Компьютеры Ноутбуки и комплектующие) Санкт-Петербург

Уровень цен

Продукты-Цены средние, ассортимент около 4000 наименований

Компьютеры Ноутбуки и комплектующие-Ниже средних , 6000 наименований

Зоотовары- Ниже средних , 2500 наименований

Детские товары -Уровень цен Озона ассортимент идентичный

Бюджет- рассчитывается исполнителем на привлечение 10-20 покупателей в день, далее раз в месяц будет увеличивается на 2..

Оптимизируем проект под ваши требования!

Условия работы-долгосрочное сотрудничество, работа удаленно, при желание заключение договора с ООО

От вас

1)приблизительные расчеты бюджета

2)Расчет минимальной конверсии

14 лет назад
partnerspb
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров