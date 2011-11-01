Аудит наших проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок276 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист по SEO, который проведет аудит наших проектов (4) и даст заключение, насколько мы правильно и хорошо это делаем.

Приветствуется опыт подобной работы.

Оплата почасовая - wmz .

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14 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$250
7 дней
Сотрудничеством по аудиту остались довольны и заказали продвижение для другого проекта. Хорошо оформленны отчеты. Владислав старается все "разложить по полочкам". Из личных качеств хочется отметить - вежливость, предупредительность. Идет на встречу клиентам.

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад