Продвинуть интернет-магазин

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Завершен4 заявки198 просмотров

Есть популярный товар и конкуретная цена. собственно, интересуют продажи. Какие варианты сможете предложить, я так понимаю SEO - долгосрочная перспектива, но на начальном этапе понадобятся контекст, социальные сети и другие способы рекламы.

Подробности в личку.

14 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

uvula
Елена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все ок

Заявки фрилансеров

uvula
Елена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад