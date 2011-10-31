uvula

Елена uvula

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Заказчик. Заказываю часто сама не понимаю что )) Вход только терпеливым исполнителям!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен сайт

    Доброго времени суток, коллеги ) Открываю проект по созданию сайта. Нужен лаконичный сайт (можно перепилить шаблон WP), по сути своей сайт-каталог для свадебного салона, работающего в СПБ. Очень важна удобная навигация ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    Требуется разработать проект логотипа шоу-рума свадебных платьев Название: Melissa Wedding Нужно обыграть удвоенные буквы и аббревиатуру MW. Подробное ТЗ в процессе работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать сайт

    $100

    Требуется web-программист, чтобы "натянуть" дизайн на движок (желательно самописный, но рассмотрю и другие варианты кроме Джумлы и Вордпресс). Дизайи + верстка с меня. Нужна удобная админка.

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен помощник для рерайта.

    Необходим нормальный рерайт примерно 20-25к в неделю, достаточно глубокий, темы не сложные, не технические. Необходим именно помощник, на время, "зубров" копирайта не возьму точно, приоритет по оплате, не больше 1$ за 1к зн. Оплата WM ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Нужен сайт
WordPress
Очень доволен сотрудничеством. Задание отличное, интересный проект. Быстрая оплата. Рекомендую!
Всегда думала, что самое аццкое терпение у инструкторов по вождению )) как оказалось, не только.. Евгений сделал все, даже при отсутствии четкого тех задания, режим работы - правки по ходу пьесы (потому что изначально сами не четко понимали чего хотим, меняли туда-обратно), это тяжело для исполнителя, но все получилось. По коммуникации с заказчиком 5+, только конструктив, ничего лишнего, никаких отмазок, все сделал. Сроки конечно подзатянулись, но тут скорее обоюдная занятость и к Евгению претензий на этот счет не имею. Хороший исполнитель, рекомендую. Как говорится, до победного )
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katusha_92
33 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Работать было довольно легко. Алёна предоставила подробно заполненный бриф с визуальными примерами. Приятно было общаться.
Однозначно рекомендую!! С нашей стороны было отсутствие четкого ТЗ, только описали своими словами, чего хотим, заполнили предложенный Бриф и в итоге получили именно то, что нам нужно. И все это за более чем адекватный бюджет. Екатерина сделала все быстро, четко, поняла все с первого раза, предложила несколько вариантов (с разным наполнением и стилистикой, сделала описание к каждому варианту - очень помогло нам определиться с выбором да и натолкнуло на пару хороших идей на будущее;) Мы очень довольны, Катя, спасибо!!!
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S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужен помощник для рерайта.
Приятный заказчик и партнер. Надеюсь, мы еще встретимся на дорогах фриланса.
Только положительные эмоции от работы со Светланой! Рекомендую как очень ответственного исполнителя. Никаких нареканий по качеству и срокам выполнения работы, все пожелания принимаются адекватно и спокойно, одного упоминания вполне достаточно, чтобы все требования были выполнены на 100 %. Продолжаем сотрудничать )
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Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Нужен помощник для рерайта.
Работать для Алены - одно удовольствие. Задачу ставит четко, оплачивает в срок. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Адекватный исполнитель, работу выполняет быстро, к комментариям и пожеланиям прислушивается, уникальность текстов очень высокая. Положительная рекомендация!
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Wallter
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужен помощник для рерайта.
Отличный заказчик. Весь заказ был изложен четко и понятно. Рекомендую!
Приятный исполнитель, стопроцентная адекватность, очень высокая скорость выполнения задания. Благодарю за отклик и за работу!
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