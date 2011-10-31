Всегда думала, что самое аццкое терпение у инструкторов по вождению )) как оказалось, не только.. Евгений сделал все, даже при отсутствии четкого тех задания, режим работы - правки по ходу пьесы (потому что изначально сами не четко понимали чего хотим, меняли туда-обратно), это тяжело для исполнителя, но все получилось. По коммуникации с заказчиком 5+, только конструктив, ничего лишнего, никаких отмазок, все сделал. Сроки конечно подзатянулись, но тут скорее обоюдная занятость и к Евгению претензий на этот счет не имею. Хороший исполнитель, рекомендую. Как говорится, до победного )