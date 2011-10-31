Доброго времени суток, коллеги ) Открываю проект по созданию сайта. Нужен лаконичный сайт (можно перепилить шаблон WP), по сути своей сайт-каталог для свадебного салона, работающего в СПБ. Очень важна удобная навигация ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать проект логотипа шоу-рума свадебных платьев Название: Melissa Wedding Нужно обыграть удвоенные буквы и аббревиатуру MW. Подробное ТЗ в процессе работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется web-программист, чтобы "натянуть" дизайн на движок (желательно самописный, но рассмотрю и другие варианты кроме Джумлы и Вордпресс). Дизайи + верстка с меня. Нужна удобная админка.Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим нормальный рерайт примерно 20-25к в неделю, достаточно глубокий, темы не сложные, не технические. Необходим именно помощник, на время, "зубров" копирайта не возьму точно, приоритет по оплате, не больше 1$ за 1к зн. Оплата WM ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Очень доволен сотрудничеством. Задание отличное, интересный проект. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда думала, что самое аццкое терпение у инструкторов по вождению )) как оказалось, не только.. Евгений сделал все, даже при отсутствии четкого тех задания, режим работы - правки по ходу пьесы (потому что изначально сами не четко понимали чего хотим, меняли туда-обратно), это тяжело для исполнителя, но все получилось. По коммуникации с заказчиком 5+, только конструктив, ничего лишнего, никаких отмазок, все сделал. Сроки конечно подзатянулись, но тут скорее обоюдная занятость и к Евгению претензий на этот счет не имею. Хороший исполнитель, рекомендую. Как говорится, до победного )
$50
10 баллов
7 лет назад
Работать было довольно легко. Алёна предоставила подробно заполненный бриф с визуальными примерами. Приятно было общаться.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую!! С нашей стороны было отсутствие четкого ТЗ, только описали своими словами, чего хотим, заполнили предложенный Бриф и в итоге получили именно то, что нам нужно. И все это за более чем адекватный бюджет. Екатерина сделала все быстро, четко, поняла все с первого раза, предложила несколько вариантов (с разным наполнением и стилистикой, сделала описание к каждому варианту - очень помогло нам определиться с выбором да и натолкнуло на пару хороших идей на будущее;) Мы очень довольны, Катя, спасибо!!!
$100
10 баллов
11 лет назад
Приятный заказчик и партнер. Надеюсь, мы еще встретимся на дорогах фриланса.
Ответный отзыв
Только положительные эмоции от работы со Светланой! Рекомендую как очень ответственного исполнителя. Никаких нареканий по качеству и срокам выполнения работы, все пожелания принимаются адекватно и спокойно, одного упоминания вполне достаточно, чтобы все требования были выполнены на 100 %. Продолжаем сотрудничать )
$2
10 баллов
14 лет назад
Работать для Алены - одно удовольствие. Задачу ставит четко, оплачивает в срок. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Адекватный исполнитель, работу выполняет быстро, к комментариям и пожеланиям прислушивается, уникальность текстов очень высокая. Положительная рекомендация!
$15
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик. Весь заказ был изложен четко и понятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный исполнитель, стопроцентная адекватность, очень высокая скорость выполнения задания. Благодарю за отклик и за работу!