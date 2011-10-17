Консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок228 просмотров

Нужна консультация с небольшим анализом сайта и ответами на вопросы.

оптимизация контента и перелинковка. сайт www.lit-dieta. ru

14 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

whitemystyle
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Быстро и хорошо проконсультировал, спасибо
хороший заказчик, спасибо

Заявки фрилансеров

whitemystyle
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад