Раскрутка сайта

Есть сайт для людей. Возраст - 1,5 года. Размещен на поддомене. Входит в сеть городских сайтов. Интересует белое поднятие ТИЦ хотя бы до 10. Все остальное в приложенном файле. Там ...
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Тематика строительство и ремонт, начинающая фирма.
Сайт еще не запущен
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Какая стоимость по кажому запросу, и сколько еще будут стоить дополнительные работы?
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